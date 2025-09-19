Lecture et contes chez l’habitant Place Noël Poujade Gourdon

Lecture et contes chez l’habitant

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:15:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.

Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.

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Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

This literary encounter is proposed by Les Idées Vagabondent, an association that aims to promote culture in the area.

L’événement Lecture et contes chez l’habitant Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon