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Lecture et contes chez l’habitant Place Noël Poujade Gourdon

Lecture et contes chez l’habitant Place Noël Poujade Gourdon vendredi 13 mars 2026.

Lieu : Place Noël Poujade

Adresse : Bibliothèque Intercommunale de Gourdon

Ville : 46300 Gourdon

Département : Lot

Début : vendredi 13 mars 2026

Fin : vendredi 13 mars 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif : Gratuit

Lecture et contes chez l’habitant

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:15:00
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.

Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.

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Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92  bibliotheque@ccqb.fr

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English :

This literary encounter is proposed by Les Idées Vagabondent, an association that aims to promote culture in the area.

L’événement Lecture et contes chez l’habitant Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon

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