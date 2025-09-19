Lecture et contes chez l’habitant Place Noël Poujade Gourdon
Lecture et contes chez l’habitant Place Noël Poujade Gourdon vendredi 13 mars 2026.
Lecture et contes chez l’habitant
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:15:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.
Cette rencontre littéraire est proposée par l’association Les Idées Vagabondent, une association qui vise à promouvoir la culture sur le territoire.
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Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
This literary encounter is proposed by Les Idées Vagabondent, an association that aims to promote culture in the area.
L’événement Lecture et contes chez l’habitant Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon
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