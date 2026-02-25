Lecture et dédicace avec Myrtilles Maison des Associations Dompaire

Lecture et dédicace avec Myrtilles

Lecture et dédicace avec Myrtilles.

Médiathèque.

Plongez dans un univers d’histoires pleines de rêves et aventures.

Les enfants sont accompagnés d’un adulte.

Sur réservation auprès de la médiathèque de Dompaire places limitées.Tout public

Maison des Associations 231 rue du Cimetière Médiathèque Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr

English :

Reading and signing session with Myrtilles.

Médiathèque.

Dive into a world of stories full of dreams and adventures.

Children must be accompanied by an adult.

Bookings required at the Dompaire multimedia library, places limited.

