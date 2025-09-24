Lecture et dédicace de Marie f. Houlbrèque Naïri, petit diable des prairies Maison des Associations Dompaire

Lecture et dédicace de Marie f. Houlbrèque Naïri, petit diable des prairies

Maison des Associations 231 rue du Cimetière Médiathèque Dompaire Vosges

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-24 10:00:00

Lecture et dédicace de Marie F. Houlbrèque pour son livre Naïri, petit diable des prairies.

Marie F. Houbrèque fera découvrir aux parents et aux enfants ses livres.

Sur réservation auprès de la médiathèque de Dompaire places limitées.Tout public

Maison des Associations 231 rue du Cimetière Médiathèque Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 34 67 57 bibliotheque-dompaire@orange.fr

English :

Reading and book signing by Marie F. Houlbrèque for her book: Naïri, petit diable des prairies.

Marie F. Houbrèque will introduce parents and children to her books.

Bookings must be made at the Dompaire multimedia library. Places are limited.

German :

Lesung und Signierstunde von Marie F. Houlbrèque für ihr Buch: Naïri, petit diable des prairies.

Marie F. Houbrèque wird Eltern und Kindern ihre Bücher vorstellen.

Mit Reservierung bei der Mediathek von Dompaire Begrenzte Plätze.

Italiano :

Lettura e firma del libro di Marie F. Houlbrèque per il suo libro: Naïri, petit diable des prairies.

Marie F. Houlbrèque presenterà a genitori e bambini i suoi libri.

Le prenotazioni devono essere effettuate presso la biblioteca multimediale di Dompaire. I posti sono limitati.

Espanol :

Lectura y firma de libros por Marie F. Houlbrèque para su libro: Naïri, petit diable des prairies.

Marie F. Houbrèque presentará sus libros a padres e hijos.

Reserva previa en la mediateca Dompaire. Plazas limitadas.

