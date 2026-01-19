Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot Polisot
Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot Polisot dimanche 8 février 2026.
Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot
3 place de la gare Polisot Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Lors de la séance de dédicace, vous découvrirez La petite renarde & l’escargot, un livre tendre qui aide à apprivoiser leurs petites addictions du quotidien. Qu’il s’agisse de gourmandises ou d’écrans, l’histoire montre avec douceur comment apprendre à patienter, gérer la frustration et faire de meilleurs choix. Entre échanges, sourires et dessins, cette rencontre permettra aux jeunes lecteurs — et à leurs parents — de repartir avec un moment de lecture porteur de sens et d’apaisement.
Participation libre
Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52
Ouverture du café associatif .
3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot Polisot a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne