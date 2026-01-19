Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot Polisot

3 place de la gare Polisot Aube

Lors de la séance de dédicace, vous découvrirez La petite renarde & l’escargot, un livre tendre qui aide à apprivoiser leurs petites addictions du quotidien. Qu’il s’agisse de gourmandises ou d’écrans, l’histoire montre avec douceur comment apprendre à patienter, gérer la frustration et faire de meilleurs choix. Entre échanges, sourires et dessins, cette rencontre permettra aux jeunes lecteurs — et à leurs parents — de repartir avec un moment de lecture porteur de sens et d’apaisement.

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52
3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52  contact@assoquaidesarts.fr

