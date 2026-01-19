Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot Polisot

Lecture et dédicace du livre La Petite Renarde et l’escargot

Lors de la séance de dédicace, vous découvrirez La petite renarde & l’escargot, un livre tendre qui aide à apprivoiser leurs petites addictions du quotidien. Qu’il s’agisse de gourmandises ou d’écrans, l’histoire montre avec douceur comment apprendre à patienter, gérer la frustration et faire de meilleurs choix. Entre échanges, sourires et dessins, cette rencontre permettra aux jeunes lecteurs — et à leurs parents — de repartir avec un moment de lecture porteur de sens et d’apaisement.

Participation libre

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif .

