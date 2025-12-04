Lecture et dédidaces Hélène Druvert

7 Rue du Comté de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Venez rencontrer Hélène Druvert , autrice et illustratrice jeunesse. Inspirée par la botanique, la faune et les écosystèmes menacés , ses livres ciselés de découpes s’adressent à tous les âges pour contempler et sensibiliser à la nature qui nous entoure. Imaginés et écrits à St Jean de Luz, ses livres sont maintenant traduits dans une dizaine de pays et ont reçu plusieurs prix. .

7 Rue du Comté de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 04 54 bibliotheque@guethary.fr

English : Lecture et dédidaces Hélène Druvert

L’événement Lecture et dédidaces Hélène Druvert Guéthary a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Pays Basque