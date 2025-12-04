Lecture et dédidaces Hélène Druvert Guéthary
Lecture et dédidaces Hélène Druvert Guéthary mercredi 10 décembre 2025.
7 Rue du Comté de Swiecinski Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Venez rencontrer Hélène Druvert , autrice et illustratrice jeunesse. Inspirée par la botanique, la faune et les écosystèmes menacés , ses livres ciselés de découpes s’adressent à tous les âges pour contempler et sensibiliser à la nature qui nous entoure. Imaginés et écrits à St Jean de Luz, ses livres sont maintenant traduits dans une dizaine de pays et ont reçu plusieurs prix. .
7 Rue du Comté de Swiecinski Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
