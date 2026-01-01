Lecture et jeux pour enfants Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Lecture et jeux pour enfants

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 18:00:00

Date(s) :

2026-01-23

L’animation Villes et campagnes lectures et jeux sonores arrive aux Moutiers-en-Retz pour un moment ludique et culturel à partager en famille.

Une animation sensorielle autour des villes et des campagnes

Les enfants à partir de 5 ans sont invités à découvrir l’univers des villes et des campagnes à travers des lectures d’albums jeunesse soigneusement sélectionnés. Les histoires racontées feront voyager les jeunes participants entre rues animées, places citadines, champs et villages paisibles.

Des jeux sonores pour éveiller l’écoute et l’imaginaire

La séance se poursuivra par des jeux sonores interactifs, permettant aux enfants d’explorer les ambiances et les bruits caractéristiques de ces deux environnements. Une approche ludique et sensorielle qui stimule l’imagination, l’écoute et la curiosité, tout en favorisant l’échange et la participation.

Un rendez-vous convivial et éducatif à ne pas manquer à Les Moutiers-en-Retz !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

.

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Towns and Countryside: Readings and Sound Games event arrives in Moutiers-en-Retz for a fun and cultural experience for the whole family.

L’événement Lecture et jeux pour enfants Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-06 par I_OT Pornic