Lecture et musique Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Lecture et musique Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 31 mars 2026.
Lecture et musique
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00
Date(s) :
2026-03-31
La médiathèque et La Renaissance s’associent pour vous proposer une petite balade contée et musicale dans la médiathèque !
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
English :
The media library and La Renaissance are joining forces to offer you a musical and storytelling stroll through the media library!
