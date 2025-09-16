Lecture et musique Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Lecture et musique

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-31 17:00:00

fin : 2026-03-31 17:00:00

2026-03-31

La médiathèque et La Renaissance s’associent pour vous proposer une petite balade contée et musicale dans la médiathèque !

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

English :

The media library and La Renaissance are joining forces to offer you a musical and storytelling stroll through the media library!

