Lecture et partage LA GRANGE Lioux-les-Monges

LA GRANGE 8 RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges Creuse

Vous aimez lire, vous lisez des romans, des polars, des documentaires, des mangas, des bandes dessinées… Vous n’aimez pas trop lire. Toute littérature est la bienvenue.

L’idée est de se retrouver pour présenter un livre lu, livre coup de coeur ou livre non aimé pour donner envie à l’autre de le dévorer ou pas. On peut seulement participer en écoutant. Pour vous aider, voici quelques idées que vous pouvez suivre ou pas ;

Informations générales sur l’oeuvre

Titre.

Auteur.

Année/Date de publication.

Genre littéraire (roman, théâtre, poésie, essai, etc.), courant littéraire.

Contexte historique,

Résumé de l’histoire

Il s’agit d’un résumé sans dévoiler l’histoire, juste donner envie ou pas de lire.

De quoi parle le livre.

Quels sont les événements majeurs.

Quels sont les principaux personnages.

Appréciation personnelle

Expliquer pourquoi on a aimé ou pas ce livre .

