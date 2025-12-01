Lecture et réconfort Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Lecture et réconfort

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Début : 2025-12-17 16:30:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier, en présence de l’association À la mort, à la vie .

Livres et chocolats chauds pour adoucir le deuil. Venez découvrir et échanger vos coups de cœur littéraires Feel Good autour d’une boisson chaude.

Entrée libre. .

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

