Lecture et réconfort Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Début : 2025-12-17 16:30:00
fin : 2025-12-17 18:00:00

2025-12-17

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier, en présence de l’association À la mort, à la vie .
Livres et chocolats chauds pour adoucir le deuil. Venez découvrir et échanger vos coups de cœur littéraires Feel Good autour d’une boisson chaude.
Entrée libre.   .

Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

