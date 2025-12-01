Lecture et réconfort Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
Lecture et réconfort Médiathèque de Pontarlier Pontarlier mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-17 16:30:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
2025-12-17
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier, en présence de l'association À la mort, à la vie .
Livres et chocolats chauds pour adoucir le deuil. Venez découvrir et échanger vos coups de cœur littéraires Feel Good autour d'une boisson chaude.
Entrée libre.
Médiathèque de Pontarlier 69 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
