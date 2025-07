LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et tactile .

Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.

Visite adaptée au jeune public de 4 à 8 ans.

Durée 45 min.

Réservation conseillée. 4 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Children discover prehistory and the museum in a fun and tactile way.

German :

Die Kinder entdecken die Vorgeschichte und das Museum auf spielerische und taktile Weise .

Italiano :

I bambini scoprono la preistoria e il museo in modo divertente e tattile.

Espanol :

Los niños descubren la prehistoria y el museo de forma lúdica y táctil.

