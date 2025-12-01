LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 11:45:00

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et adaptée .

Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.

Visite adaptée au jeune public de 3 à 7 ans.

Durée 45 min. 10 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Children discover prehistory and the museum in a fun and adapted way.

