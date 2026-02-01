LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 11:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-26 2026-02-28 2026-03-05 2026-03-07

Les enfants découvrent la préhistoire et le musée de manière ludique et tactile .

Conçue spécialement pour les enfants, cette découverte du musée se fait au détour de la lecture d’un conte et de l’exploration des vitrines du musée.

Visite adaptée au jeune public de 3 à 7ans.

Durée 45 min.

Réservation conseillée. 4 .

MUSEE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children discover prehistory and the museum in a fun and tactile way.

L’événement LECTURE ET VISITE SPÉCIALE ENFANT Aurignac a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE