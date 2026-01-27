Lecture-Eveil Chaource

Lecture-Eveil

Mardi 10 février CHAOURCE Lecture-Eveil. A partir de 10h30 jusqu’à 11h30.

Activités, temps contés, lecture et rencontres pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et assistantes maternelles.

Gratuit et sans inscriptions (appeler au préalable pour confirmer la présence)

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

