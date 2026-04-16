Créon

Lecture feuilleton Les yeux de Mona de Thomas Schlesser

52 Rue d’Epernon Créon Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Ce feuilleton évoquera le Portrait présumé de Madeleine par Benoist. Après la lecture par Dominique Garras du chapitre consacré au tableau dans le livre Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, paru aux éditions Albin Michel, nous aurons le plaisir de discuter de son travail de plasticienne avec Marie-Ange DAUDÉ. L’enfance, le souvenir, la nostalgie alimentent la création de Marie-Ange. Outre l’enfance en tant que telle, le temps, la nostalgie, l’amour, la fragilité forment ses autres préoccupations. Plumes, cendres, Tissus et papier scellent chez elle l’union de la peinture et de la matière. Elle choisit ses matériaux en fonction de la capacité qu’elle leur reconnaît à exacerber l’émotion . Nous partagerons lors de ce feuilleton, la force éminemment poétique et humaniste de son art. L’évenement sera suivi d’un moment convivial autour d’une auberge espagnole et d’un verre de vin offert. .

52 Rue d’Epernon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine laure.dallet@cie-atelier-provisoire.fr

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English : Lecture feuilleton Les yeux de Mona de Thomas Schlesser

L’événement Lecture feuilleton Les yeux de Mona de Thomas Schlesser Créon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers