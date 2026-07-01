Lecture Franco-Allemande Baron-sur-Odon
mercredi 15 juillet 2026 · Baron-sur-Odon
Informations pratiques
Baron-sur-Odon
Lecture Franco-Allemande
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h
Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h Bibliothèque Baron-Sur-Odon .
24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 57 18 17 alina.becker@calvados.fr
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English : Lecture Franco-Allemande
Franco-German Reading of *Sleeping Beauty* Wednesday 15 July 10.00 am and 11.00 am
L’événement Lecture Franco-Allemande Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-07-10 par Orne Odon Tourisme