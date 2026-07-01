Informations pratiques

Baron-sur-Odon

Lecture Franco-Allemande

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h

Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h Bibliothèque Baron-Sur-Odon .

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 57 18 17 alina.becker@calvados.fr

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English : Lecture Franco-Allemande

Franco-German Reading of *Sleeping Beauty* Wednesday 15 July 10.00 am and 11.00 am

L’événement Lecture Franco-Allemande Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-07-10 par Orne Odon Tourisme