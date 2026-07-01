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AGENDA · Baron-sur-Odon

Lecture Franco-Allemande Baron-sur-Odon

mercredi 15 juillet 2026 · Baron-sur-Odon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
24 Route de Fontaine
Ville
14210 Baron-sur-Odon
Département
Calvados
Tarif

Baron-sur-Odon

Lecture Franco-Allemande

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h
Lecture Franco-Allemande de La Belle au Bois Dormant Mercredi 15 Juillet 10h et 11h Bibliothèque Baron-Sur-Odon   .

24 Route de Fontaine Baron-sur-Odon 14210 Calvados Normandie +33 2 31 57 18 17  alina.becker@calvados.fr

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English : Lecture Franco-Allemande

Franco-German Reading of *Sleeping Beauty* Wednesday 15 July 10.00 am and 11.00 am

L’événement Lecture Franco-Allemande Baron-sur-Odon a été mis à jour le 2026-07-10 par Orne Odon Tourisme