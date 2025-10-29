Lecture frisson Rue du Stade Lanhouarneau
Lecture frisson Rue du Stade Lanhouarneau mercredi 29 octobre 2025.
Lecture frisson
Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau Finistère
Début : 2025-10-29 17:00:00
fin : 2025-10-29 19:00:00
Halloween s’invite à la bibliothèque de Lanhouarneau…
Rendez-vous pour 2 séances de lecture le mercredi 29 octobre à 17h et 18h.
3/6 ans séance à 17h
7/11 ans séance à 18h
Venez nombreux trembler, rire et frissonner … si vous l’osez !
Ouvert à tous et gratuit. .
Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 42 45
