Lecture frisson Rue du Stade Lanhouarneau

Halloween s’invite à la bibliothèque de Lanhouarneau…

Rendez-vous pour 2 séances de lecture le mercredi 29 octobre à 17h et 18h.

3/6 ans séance à 17h

7/11 ans séance à 18h

Venez nombreux trembler, rire et frissonner … si vous l’osez !

Ouvert à tous et gratuit. .

Rue du Stade Médiathèque Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 42 45

