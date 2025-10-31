Lecture frisson lecture à haute voix Amilly
Lecture frisson lecture à haute voix Amilly vendredi 31 octobre 2025.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 20:00:00
2025-10-31
À l’occasion d’Halloween, venez écouter la lecture à haute voix d’un texte aux allures effrayantes.
Pour faire frissonner vos oreilles.
Animé par Bastien le lecteur-bibliothécaire. Gratuit, sur réservation. .
56 Rue des Droits de l'Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Lecture frisson: reading aloud
German :
Gänsehaut-Lesen: Vorlesen
Italiano :
Lettura emozionante: lettura ad alta voce
Espanol :
Lectura emocionante: leer en voz alta
