Lecture frisson lecture à haute voix Amilly vendredi 31 octobre 2025.

Début : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

À l’occasion d’Halloween, venez écouter la lecture à haute voix d’un texte aux allures effrayantes.

Pour faire frissonner vos oreilles.

Animé par Bastien le lecteur-bibliothécaire. Gratuit, sur réservation. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Lecture frisson: reading aloud

German :

Gänsehaut-Lesen: Vorlesen

Italiano :

Lettura emozionante: lettura ad alta voce

Espanol :

Lectura emocionante: leer en voz alta

