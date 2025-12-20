Lecture & goûter avec Pierre Bélvès Maison des Services Issigeac
Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
À l’occasion de la prochaine Nuit de la lecture 2026, Annie et Bernadette de l’association Les Couleurs de Pierre Belvès vous invitent à une séance lecture d’une sélection d’albums du Père Castor illustrés par Pierre Belvès.
Un petit goûter vous sera offert.
Tous les enfants et parents sont les bienvenus. .
Maison des Services Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 07 45 99 lescouleursdepierrebelves@orange.fr
