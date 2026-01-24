Lecture Goûter Les chevaliers CafeMusic Mont-de-Marsan
Lecture Goûter Les chevaliers CafeMusic Mont-de-Marsan dimanche 1 février 2026.
Lecture Goûter Les chevaliers
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Pour ce 2eme rendez vous de la saison, la compagnie montoise vous invite à plonger dans l’univers chevaleresque du Moyen Age où les seigneurs régnaient en maîtres depuis leurs imposants châteaux forts. Mais les véritables héros étaient les chevaliers !
Pour les gourmands, une pâtisserie est incluse avec la réservation.
La Lecture goûter sera suivie d’un goûter pour un moment convivial et familial .
CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 02 23 40 contact@theatredeslumieres
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture Goûter Les chevaliers
L’événement Lecture Goûter Les chevaliers Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Mont-de-Marsan