Lecture Goûter Les chevaliers CafeMusic Mont-de-Marsan

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Pour ce 2eme rendez vous de la saison, la compagnie montoise vous invite à plonger dans l’univers chevaleresque du Moyen Age où les seigneurs régnaient en maîtres depuis leurs imposants châteaux forts. Mais les véritables héros étaient les chevaliers !

Pour les gourmands, une pâtisserie est incluse avec la réservation.

La Lecture goûter sera suivie d’un goûter pour un moment convivial et familial .

