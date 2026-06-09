Lecture goûter Rue du Béarn Nousty

Nousty

Lecture goûter

Rue du Béarn Bibliothèque Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Autour du thème nos petits et grands héros .

Rue du Béarn Bibliothèque Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

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English : Lecture goûter

L’événement Lecture goûter Nousty a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran