Lecture Gratter le ciel

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-29

S’inspirant très librement du conte Jack et le haricot magique

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loosely based on the fairy tale Jack and the Beanstalk

L’événement Lecture Gratter le ciel Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme