Lecture Gratter le ciel Espace Boris Vian Montluçon
Lecture Gratter le ciel Espace Boris Vian Montluçon samedi 25 avril 2026.
Lecture Gratter le ciel
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-29
S’inspirant très librement du conte Jack et le haricot magique
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loosely based on the fairy tale Jack and the Beanstalk
L’événement Lecture Gratter le ciel Montluçon a été mis à jour le 2026-02-16 par Montluçon Tourisme