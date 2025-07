Lecture « Hassan Massoudy la vie calligraphe » ! Avis de pas Sage Figeac

Lecture « Hassan Massoudy la vie calligraphe » ! Avis de pas Sage

place des écritures Figeac Lot

2025-07-10 21:00:00

2025-07-10 2025-07-12

Hassan Massoudy la vie calligraphe !

D’origine irakienne, Hassan Massoudy se passionne très jeune pour l’art de la calligraphie. Pris dans la tourmente politique de son pays et après plusieurs séjours en prison, il arrive en France en 1969. Depuis, il ne cesse de faire connaître l’art de la lettre arabe avec ses œuvres humanistes où se marient les cultures d’Orient et d’Occident.

En écho à l’exposition Hassan Massoudy. Le chorégraphe des lettres

Lectures :

Les 10 et 12 juillet et les 7 et 9 août à 21h

Place des Écritures

Gratuit

Lectures proposées par la Compagnie Avis de pas Sage .

place des écritures Figeac 46100 Lot Occitanie contact@avis-pas-sage.com

English :

Hassan Massoudy: the calligrapher’s life!

Of Iraqi origin, Hassan Massoudy developed a passion for the art of calligraphy at an early age. Caught up in the political turmoil of his country and after several periods in prison, he arrived in France in 1969. Since then, he has continued to promote the art of Arabic lettering through his humanist works, which combine Eastern and Western cultures.

German :

Hassan Massoudy: Das Leben als Kalligraph!

Der aus dem Irak stammende Hassan Massoudy begeisterte sich schon in jungen Jahren für die Kunst der Kalligraphie. In den politischen Wirren seines Landes gefangen und nach mehreren Gefängnisaufenthalten, kam er 1969 nach Frankreich. Seitdem hat er mit seinen humanistischen Werken, in denen sich die Kulturen des Orients und des Okzidents vereinen, die arabische Buchstabenkunst immer weiter bekannt gemacht.

Italiano :

Hassan Massoudy: una vita da calligrafo!

Originario dell’Iraq, Hassan Massoudy si appassiona molto presto all’arte della calligrafia. Coinvolto nelle turbolenze politiche del suo Paese e dopo diversi periodi di carcere, è arrivato in Francia nel 1969. Da allora, ha continuato a promuovere l’arte della scrittura araba attraverso le sue opere umanistiche, che combinano la cultura orientale e quella occidentale.

Espanol :

Hassan Massoudy: ¡la vida como calígrafo!

Originario de Irak, Hassan Massoudy se apasionó desde muy joven por el arte de la caligrafía. Atrapado por la agitación política de su país y tras varios periodos en prisión, llegó a Francia en 1969. Desde entonces, ha seguido promoviendo el arte de la letra árabe a través de sus obras humanistas, que combinan las culturas oriental y occidental.

