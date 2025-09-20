Lecture, Histoire animées Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais
Lecture, Histoire animées Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais samedi 20 septembre 2025.
Lecture, Histoire animées
Médiathèque Léode 19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez assister aux Histoires animées de Anita et Emma, pour les enfants à partir de 2 ans.
Venez assister aux Histoires animées de Anita et Emma, pour les enfants à partir de 2 ans.
LES PROCHAINS PERSONNAGES: POILUS, AVEC DE GRANDS YEUX ET BEAUCOUP D’HUMOUR … LES TROUVERAS-TU ?
Noëla complétera ce moment avec une lecture. .
Médiathèque Léode 19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire mediatheque@chaille-les-marais
English :
Come and enjoy Anita and Emma’s animated stories for children aged 2 and over.
German :
Besuchen Sie die Animierten Geschichten von Anita und Emma für Kinder ab 2 Jahren.
Italiano :
Venite a godervi le storie animate di Anita ed Emma per bambini dai 2 anni in su.
Espanol :
Ven a disfrutar de los cuentos animados de Anita y Emma para niños a partir de 2 años.
L’événement Lecture, Histoire animées Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud