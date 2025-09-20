Lecture, Histoire animées Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais

Lecture, Histoire animées

Médiathèque Léode 19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-09-20 11:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Venez assister aux Histoires animées de Anita et Emma, pour les enfants à partir de 2 ans.

LES PROCHAINS PERSONNAGES: POILUS, AVEC DE GRANDS YEUX ET BEAUCOUP D’HUMOUR … LES TROUVERAS-TU ?

Noëla complétera ce moment avec une lecture. .

Médiathèque Léode 19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire mediatheque@chaille-les-marais

English :

Come and enjoy Anita and Emma’s animated stories for children aged 2 and over.

German :

Besuchen Sie die Animierten Geschichten von Anita und Emma für Kinder ab 2 Jahren.

Italiano :

Venite a godervi le storie animate di Anita ed Emma per bambini dai 2 anni in su.

Espanol :

Ven a disfrutar de los cuentos animados de Anita y Emma para niños a partir de 2 años.

