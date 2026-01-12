Lecture histoires d’amour

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez plusieurs récits célébrant l’amour sous toutes ses formes, celui de la famille, de l’amitié, de l’entraide… le tout au milieu des œuvres des artistes.

Découvrez plusieurs récits célébrant l’amour sous toutes ses formes, celui de la famille, de l’amitié, de l’entraide… le tout au milieu des œuvres des artistes. Des ateliers de bricolage vous seront proposés au fil de l’après-midi et un petit goûter convivial clôturera l’événement ! .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover several stories celebrating love in all its forms: family, friendship, mutual aid… all set amidst the works of the artists.

L’événement Lecture histoires d’amour Uffholtz a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay