Lecture | Histoires en plein air Saint-Maximin

Lecture | Histoires en plein air

Rue du 19 Mars 1962 Saint-Maximin Oise

Gratuit

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 15:30:00

2025-07-16 2025-08-06

Tout l’été, la bibliothèque municipale vous donne rendez-vous chaque mercredi de 14h à 15h30 pour des moments de lecture en plein air, tout près de chez vous.

Les bibliothécaires viennent à votre rencontre dans les quartiers, avec des histoires pour petits et grands, à écouter ou à partager en toute simplicité.

Participation libre, venez comme vous êtes avec vos enfants ou petits-enfants !

Les dates et lieux à retenir :

– Quartier du Larris parc Dorneau (quartier des Tropiques) Mercredis 9 juillet et 30 juillet

– Quartier des Champignolles Mercredis 16 juillet et 6 août

– Quartier du Vieux Moulin Mercredis 23 juillet et 13 août

Gratuit. Renseignements à la bibliothèque: 03 44 61 18 58 0 .

Rue du 19 Mars 1962 Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 58 bibliotheque@saintmaximin.eu

