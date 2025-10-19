Lecture Homo Lunaticus rue des Fossés Ainay-le-Château

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

A la médiathèque, le dimanche 19 octobre, venez participer une aventure lunaire où la fantaisie, illustrée par deux lecteurs, mêle l’art délicat du boniment et l’esprit ludique de la pataphysique Homo Lunaticus L’Étrange aventure d’Aloïs Schmetterlinck.

rue des Fossés Médiathèque d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

English :

On Sunday, October 19, come and take part in a lunar adventure where fantasy, illustrated by two readers, blends the delicate art of boniment with the playful spirit of pataphysics: Homo Lunaticus L?Étrange aventure d?Aloïs Schmetterlinck.

German :

In der Mediathek können Sie am Sonntag, den 19. Oktober, an einem Mondabenteuer teilnehmen, in dem die von zwei Lesern illustrierte Fantasie die feine Kunst des Bonmots mit dem Spielwitz der Pataphysik verbindet: Homo Lunaticus Das seltsame Abenteuer des Alois Schmetterlinck.

Italiano :

Domenica 19 ottobre, presso la biblioteca multimediale, partecipate a un’avventura lunare in cui la fantasia, illustrata da due lettori, fonde la delicata arte del boniment con lo spirito giocoso della patafisica: Homo Lunaticus L’Étrange aventure d’Aloïs Schmetterlinck.

Espanol :

En la biblioteca multimedia, el domingo 19 de octubre, participe en una aventura lunar en la que la fantasía, ilustrada por dos lectores, mezcla el delicado arte del bonimento con el espíritu lúdico de la patafísica: Homo Lunaticus L’Étrange aventure d’Aloïs Schmetterlinck.

