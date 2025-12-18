Lecture « Il était une fois… en Angleterre ! » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 14 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Lectures d’albums où l’on découvrira l’art de vivre à l’anglaise, où flegme et humour absurde ponctuent les histoires plus désopilantes les unes que les autres. Dès 6 ans

Dans le cadre de la quinzaine So British au Grand Logis…

Début : 2026-01-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T16:45:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/il-etait-une-fois-en-angleterre

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



