Lecture illustrée à la Libre Usine (Festival Atlantide) Libre Usine (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:30 – 19:30

Gratuit : oui Il est préférable de réserver En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Chaque année, le temps de rendez-vous priviligiés, Atlantide propose aux enfants de partir en voyage à travers des récits qui les font réfléchir et grandir, en espérant surtout qu’ils y prennent un grand plaisir !Rendez-vous jeudi 19 mars à 18h30 à la Libre Usine pour une lecture illustrée en direct de Navid et la grande ourse.Navid et la grande ourse – Anne-Sophie Dumeige – Marta Orzel (illustratrice)Actes Sud jeunesse (2024)Azadeh est rêveuse, perdue dans ses pensées… Mais lorsqu’elle s’aperçoit que son petit frère Navid a disparu, c’est la panique ! Azadeh se sent terriblement coupable, c’était à elle de surveiller sa fratrie. La jeune fille, son père et tout le campement fouillent les environs, en vain. Et à mesure que les jours s’écoulent, l’espoir diminue. Jusqu’à ce qu’un éclat de rire poupin les conduise vers la grotte d’une grande ourse qui veille sur l’enfant comme sur son petit…Une histoire inspirée d’un fait réel pour célébrer la solidarité et le courage d’une communauté et notre rapport à la nature.Anne-Sophie Dumeige est une autrice française qui fait pousser ses livres dans un grand jardin près de chez elle. C’est d’ailleurs pour cela que ses histoires mettent en avant la nature. Elle a déjà publié plusieurs livres aux éditions Thierry Magnier, La Martinière jeunesse et au Seuil jeunesse. Chez Actes Sud jeunesse, elle est l’autrice de deux albums : Navid et la grande ourse et Arielle en voit de toutes les couleurs. Elle vit à Nantes.Marta Orzel est diplômée en design graphique à l’Académie des Beaux-Arts de Wroclaw, en Pologne. Elle illustre des livres pour enfants pour le Rouergue, Gallimard jeunesse, Milan, Hatier ou Didier jeunesse. On admire aussi ses dessins dans Télérama, La Revue XXI, Le JDD, Georges… Elle vit et travaille à Nantes.Une co-production La Cité des Congrès de Nantes et Le Lieu Unique.

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

