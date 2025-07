Lecture image d’une belle amitié (photographie) Bibliothèque Au bord des Mots Merville-Franceville-Plage

Bibliothèque Au bord des Mots 2 avenue Montfermeil Merville-Franceville-Plage Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-03

fin : 2025-08-29

2025-07-03

À travers ses photos en noir et blanc, Jean-Paul Olive nous fait plonger dans l’intimité des lecteurs.

Selon les horaires d’ouverture.

English : Lecture image d’une belle amitié (photographie)

Through his black-and-white photos, Jean-Paul Olive plunges us into the intimacy of his readers.

According to opening hours.

German : Lecture image d’une belle amitié (photographie)

Durch seine Schwarz-Weiß-Fotos lässt uns Jean-Paul Olive in die Intimität der Leser eintauchen.

Gemäß den Öffnungszeiten.

Italiano :

Attraverso le sue foto in bianco e nero, Jean-Paul Olive ci porta nell’intimità dei suoi lettori.

Soggetto agli orari di apertura.

Espanol :

A través de sus fotos en blanco y negro, Jean-Paul Olive nos adentra en la intimidad de sus lectores.

Sujeto a horarios de apertura.

