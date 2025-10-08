Lecture intergénérationnelle La Semaine Bleue Maison des associations Mours-Saint-Eusèbe

Maison des associations Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08 16:15:00

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, profitez d’un moment de partage de lecture entre générations, organisé par Aésio Résidence Beausoleil et la Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe ! Venez nombreux !

Maison des associations Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), Aésio Résidence Beausoleil and the Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe are organizing an inter-generational reading event! Come one, come all!

German :

Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche einen Moment des gemeinsamen Lesens zwischen den Generationen, organisiert von Aésio Résidence Beausoleil und der Mediathek von Mours-Saint-Eusèbe! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a condividere un momento di lettura tra generazioni, organizzato da Aésio Résidence Beausoleil e dalla Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe! Venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a compartir un momento de lectura entre generaciones, organizado por Aésio Résidence Beausoleil y la Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe Vengan todos

