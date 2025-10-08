Lecture intergénérationnelle La Semaine Bleue Maison des associations Mours-Saint-Eusèbe
Lecture intergénérationnelle La Semaine Bleue Maison des associations Mours-Saint-Eusèbe mercredi 8 octobre 2025.
Lecture intergénérationnelle La Semaine Bleue
Maison des associations Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 16:15:00
Date(s) :
2025-10-08
Dans le cadre de la Semaine Bleue, profitez d’un moment de partage de lecture entre générations, organisé par Aésio Résidence Beausoleil et la Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe ! Venez nombreux !
.
Maison des associations Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 31 47 ehpad.beausoleil@eovi.fr
English :
As part of Semaine Bleue (Blue Week), Aésio Résidence Beausoleil and the Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe are organizing an inter-generational reading event! Come one, come all!
German :
Genießen Sie im Rahmen der Blauen Woche einen Moment des gemeinsamen Lesens zwischen den Generationen, organisiert von Aésio Résidence Beausoleil und der Mediathek von Mours-Saint-Eusèbe! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a condividere un momento di lettura tra generazioni, organizzato da Aésio Résidence Beausoleil e dalla Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe! Venite tutti!
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a compartir un momento de lectura entre generaciones, organizado por Aésio Résidence Beausoleil y la Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe Vengan todos
L’événement Lecture intergénérationnelle La Semaine Bleue Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme