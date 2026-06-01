Lecture itinérante, 133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire,

Lecture itinérante Dimanche 20 septembre, 11h00 133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade avec lecture à voix haute du livre Les Eaux Étroites de Julien Gracq par Ahmed El Falah, comédien, auteur et metteur en scène.

133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire Notre Dame du Marillais 49410 Le Marillais Maine-et-Loire Pays de la Loire

Balade avec lecture à voix haute du livre Les Eaux Étroites de Julien Gracq par Ahmed El Falah, comédien, auteur et metteur en scène.

©Maison Julien Gracq