Lecture itinérante, 133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire,
Lecture itinérante, 133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire, dimanche 20 septembre 2026.
Lecture itinérante Dimanche 20 septembre, 11h00 133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Balade avec lecture à voix haute du livre Les Eaux Étroites de Julien Gracq par Ahmed El Falah, comédien, auteur et metteur en scène.
133 Rue Notre Dame du Marillais, 49410 Mauges-sur-Loire Notre Dame du Marillais 49410 Le Marillais Maine-et-Loire Pays de la Loire
Balade avec lecture à voix haute du livre Les Eaux Étroites de Julien Gracq par Ahmed El Falah, comédien, auteur et metteur en scène.
©Maison Julien Gracq
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