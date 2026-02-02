Lecture; Je m’appelle comète Chez Poï et Mag Bagas

Lecture; Je m’appelle comète

Chez Poï et Mag 2 Jonc Bagas Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Une écriture de feu sur une société en crise. Attachez vos ceintures pour des lectures puissantes, engagées et psychédéliques. Au poste de pilotage et à la rage de vivre, Frédérique Solari sur des textes de Jean Michel Achiary. Aux Tambours et aux chants sans compromis, Jean Michel Achiary. Aux sons de basse transformés et au thérémine, Christophe Jodet. Un projet porté par l’association La Tribale Démarche. Un chapeau circulera à la fin de la performance, partage d’un goûté sorti du panier, pensez à amener vos couverts non jetables, svp!! .

Chez Poï et Mag 2 Jonc Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 49 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture; Je m’appelle comète

L’événement Lecture; Je m’appelle comète Bagas a été mis à jour le 2026-01-30 par OT de l’Entre-deux-Mers