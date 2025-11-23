Lecture jeunesse bilingues en français et en bambara Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Lecture jeunesse bilingues en français et en bambara Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 31 janvier 2026.
Aw ni tile ! Guten Tag ! Salam ! Holà !
Venez prendre un bain de langues
avec les Editions Kotékosa !
Kotékosa édite des albums
jeunesse bilingues en français et en bambara, une langue parlée au Mali, en
Guinée, en Côte d’Ivoire… et aussi en ici, en France !
Après un atelier mettant à
l’honneur le plurilinguisme où toutes les langues seront célébrées, Laetitia,
des éditions Kotékosa, vous proposera une lecture interactive de deux albums
bilingues.
Il n’est pas nécessaire de parler
bambara pour participer ! Au travers des histoires et des jeux autours des mots
et des langues, venez développer avec vos enfants le goût des mots et des
langues.
Pour les enfants jusqu’à 8 ans et
leur famille.
Le samedi 31 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Tout public. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/