Lecture jeunesse bilingues en français et en bambara Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Aw ni tile ! Guten Tag ! Salam ! Holà !

Venez prendre un bain de langues

avec les Editions Kotékosa !

Kotékosa édite des albums

jeunesse bilingues en français et en bambara, une langue parlée au Mali, en

Guinée, en Côte d’Ivoire… et aussi en ici, en France !

Après un atelier mettant à

l’honneur le plurilinguisme où toutes les langues seront célébrées, Laetitia,

des éditions Kotékosa, vous proposera une lecture interactive de deux albums

bilingues.

Il n’est pas nécessaire de parler

bambara pour participer ! Au travers des histoires et des jeux autours des mots

et des langues, venez développer avec vos enfants le goût des mots et des

langues.

Pour les enfants jusqu’à 8 ans et

leur famille.

Le samedi 31 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Tout public. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/