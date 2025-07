Lecture jeunesse Pièces d’été RDV devant l’office de tourisme ou devant l’oeuvre Malbuisson

Lecture jeunesse Pièces d’été RDV devant l’office de tourisme ou devant l’oeuvre Malbuisson lundi 28 juillet 2025.

Lecture jeunesse Pièces d’été

RDV devant l’office de tourisme ou devant l’oeuvre 69 GRANDE RUE Malbuisson Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-28 16:45:00

fin : 2025-08-04 18:00:00

Date(s) :

2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11

Organisée par Malbuisson’Art.

Golden Nest, œuvre réalisée par David Bartholoméo pour Pièces d’été 2025, accueille à quatre reprises pendant l’exposition des lectures et ateliers pour les enfants. L’œuvre est le point de départ de cette série qui invite les enfants de tous âges à écouter des histoires, à faire leurs propres créations autour du thème des oiseaux et à s’approprier le travail de l’artiste. Sur réservation.

Durée 1h 30 min pour les 4-6ans et 30 min pour les 7-10 ans

Repli à la bibliothèque de Malbuisson en cas de pluie. .

RDV devant l’office de tourisme ou devant l’oeuvre 69 GRANDE RUE Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://malbuisson.art/

English : Lecture jeunesse Pièces d’été

German : Lecture jeunesse Pièces d’été

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture jeunesse Pièces d’été Malbuisson a été mis à jour le 2025-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS