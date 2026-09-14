Lecture Jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
dimanche 20 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Lecture Jeunesse
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles.
Lecture jeunesse : le rendez-vous lecture mensuel des plus jeunes !
Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles seront à l’honneur, accompagnés par la flûte et le violoncelle
Entrée libre .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Lecture Jeunesse
Dogs, cats, birds and other reptiles.
L’événement Lecture Jeunesse Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme
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