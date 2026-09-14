Lecture Jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Lecture Jeunesse

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles.

Lecture jeunesse : le rendez-vous lecture mensuel des plus jeunes !

Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles seront à l’honneur, accompagnés par la flûte et le violoncelle

Entrée libre .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Lecture Jeunesse

Dogs, cats, birds and other reptiles.

L’événement Lecture Jeunesse Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme