UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-l'Évêque

Lecture Jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

dimanche 20 septembre 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Librairie La Distillerie
Adresse
7 place Vauquelin
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Lecture Jeunesse

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles.
Lecture jeunesse : le rendez-vous lecture mensuel des plus jeunes !
Chiens, chats, oiseaux et autres reptiles seront à l’honneur, accompagnés par la flûte et le violoncelle
Entrée libre   .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture Jeunesse

Dogs, cats, birds and other reptiles.

L’événement Lecture Jeunesse Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)