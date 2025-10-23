LECTURE JEUNESSE RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Balaruc-les-Bains

La médiathèque Montaigne prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires.

La médiathèque Montaigne prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires.Dès 3 ans. Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque.

Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr

English :

The Montaigne multimedia library takes to the garden to tell you some great stories.

German :

Die Mediathek Montaigne packt ihre Koffer und verabredet sich mit Ihnen im Garten, um Ihnen schöne Geschichten zu erzählen.

Italiano :

La biblioteca multimediale Montaigne fa le valigie e si dirige verso il giardino per raccontarvi alcune grandi storie.

Espanol :

La mediateca Montaigne hace las maletas y se va al jardín para contarte grandes historias.

