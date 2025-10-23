LECTURE JEUNESSE RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Balaruc-les-Bains
LECTURE JEUNESSE RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Balaruc-les-Bains jeudi 23 octobre 2025.
LECTURE JEUNESSE RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
La médiathèque Montaigne prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires.
La médiathèque Montaigne prend ses valises et vous donne rendez-vous au jardin pour vous raconter de belles histoires.Dès 3 ans. Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque. .
Rue des Pioch Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 47 92 jam@agglopole.fr
English :
The Montaigne multimedia library takes to the garden to tell you some great stories.
German :
Die Mediathek Montaigne packt ihre Koffer und verabredet sich mit Ihnen im Garten, um Ihnen schöne Geschichten zu erzählen.
Italiano :
La biblioteca multimediale Montaigne fa le valigie e si dirige verso il giardino per raccontarvi alcune grandi storie.
Espanol :
La mediateca Montaigne hace las maletas y se va al jardín para contarte grandes historias.
L’événement LECTURE JEUNESSE RACONTE-MOI UNE HISTOIRE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-17 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE