Rejoignez-nous à la galerie Hémisphère pour une séance de lecture enchantée destinée aux enfants.

Dominique Tartaut vous invitera à découvrir de jolies histoires qui éveilleront l’imaginaire de vos petits.

L’entrée est libre, et nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant la lecture.

Ne manquez pas ce moment convivial et enrichissant.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 7 juin 2025

Ouverture le samedi de 11h à 11h45.

Samedi 20 septembre 2025

Ouverture le samedi de 10h30 à 11h15.

Samedi 4 octobre 2025

Ouverture le samedi de 10h30 à 11h15.

Samedi 1er novembre 2025

Ouverture le samedi de 10h30 à 11h15. .

25 rue de la Tonnelle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 16 88 contact@louisdegrenelle.fr

English :

Join us at the Hémisphère gallery for an enchanted reading session for children.

German :

Begleiten Sie uns in die Galerie Hémisphère zu einer zauberhaften Vorlesestunde für Kinder.

Italiano :

Unisciti a noi alla galleria Hémisphère per una sessione di lettura incantata per bambini.

Espanol :

Únase a nosotros en la galería Hémisphère para una sesión de lectura encantada para niños.

