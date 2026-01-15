Lecture, jeux et ateliers pour les tout petits Azay-le-Rideau

Lecture, jeux et ateliers pour les tout petits

13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-02-04

fin : 2026-05-06

2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-10 2026-09-09 2026-10-07

Accueilli avec un petit verre de sirop, les enfants se posent, découvrent ou redécouvrent le plaisir d’écouter des histoires. Un moment partagé qui laisse aller l’imaginaire des petits, éveille leurs sens, leur curiosité et leur capacité à créer leurs propres mondes. Ni décor, ni accessoire… pourtant tout y est pour passer un bon moment et célébrer le plaisir de la lecture. .

13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 23 32 mediathequelacanopee@azaylerideau.fr

English :

Reading aloud by multimedia librarians

Wednesdays 04/02 04/03 01/04 06/05 10/06 09/09 and 07/10

Welcomed with a small glass of syrup, children relax, discover or rediscover the pleasure of listening to stories.

