Lecture, jeux et goûter à la bibliothèque Bibliothèque Intercommunale de St-Michel/La Rivière/St-Germain Saint-Michel-de-Fronsac

Lecture, jeux et goûter à la bibliothèque Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Intercommunale de St-Michel/La Rivière/St-Germain Gironde

La bibliothèque sera ouverte à partir de 15h. Les participants pourront visiter la salle de lecture récemment aménagée et découvrir les différentes activités proposées (littérature, cinéma, jeux, rencontres, conférences, sorties). Des bénévoles liront des histoires aux enfants présents. D’autres animeront une activité jeux de société. Et un goûter avec boisson sera offert à tous les visiteurs.

Bibliothèque Intercommunale de St-Michel/La Rivière/St-Germain 5, rue de l’Église 33126 Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 04 39 Bibliothèque proposant diverses activités : lecture enfants et adultes, rencontres littéraires, cinéma, jeux de société, conférences, sorties culturelles Route, parking

Michel Drouet