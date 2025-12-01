Lecture Kamishibaï de Noël au Nid Place de la Mairie Lairoux

Lecture Kamishibaï de Noël au Nid

Notre animation de Noël continue à la médiathèque Le Nid ! ✨

Cette fois, on vous invite à découvrir une lecture Kamishibaï, ce joli théâtre d’images venu du Japon où les histoires défilent dans un petit castelet en bois. Les contes de Noël prennent vie sous vos yeux, avec une ambiance douce, intime et pleine de magie. ✨

Un moment parfait pour se plonger ensemble dans l’esprit des fêtes, idéal pour les enfants… et tout aussi charmant pour les parents.

On vous attend pour cette animation pleine de poésie au Nid — un vrai petit instant hors du temps à partager en famille. ❤️ .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 secretariat@lairoux.fr

