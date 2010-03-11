Lecture « Kamishibaï et comptines en toute liberté » — Printemps des Poètes, Médiathèque de Merris, Merris

Lecture « Kamishibaï et comptines en toute liberté » — Printemps des Poètes Mercredi 11 mars, 10h00 Médiathèque de Merris Nord

réservations conseillées

Autour du Kamishibaï de Claudine et de ses histoires, prenez le temps de plonger dans les aventures de Gaston le hérisson, de Biquette l’aventurière, et de toutes ces lettres qui s’échappent des cahiers d’école, portées par un vent de liberté.

INFOS PRATIQUES

mercredi 11 mars à 10h

Médiathèque de Merris (Maison de Till)

dès 3 ans || gratuit

réservations conseillées à bmceditions@gmx.fr

Médiathèque de Merris Pl. de l'Église, 59270 Merris Merris 59270 Nord Hauts-de-France

Un moment poétique et joyeux, rythmé de comptines et de chansonnettes à fredonner ensemble.

