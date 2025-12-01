LECTURE KAMISHIBAI Formiguères
LECTURE KAMISHIBAI
1 Place de l’Église Formiguères Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-28 10:30:00
fin : 2025-12-28 11:30:00
2025-12-28
Plongez dans l’univers magique du Kamishibai, théâtre de papier venu du Japon
1 Place de l'Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Immerse yourself in the magical world of Kamishibai, paper theater from Japan
