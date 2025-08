Lecture Kamishibaï Goûter Espalion

Lecture Kamishibaï Goûter Espalion mercredi 13 août 2025.

Lecture Kamishibaï Goûter

4 rue du Dr Trémolière Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Viens partager un « bout » d’été autour d’une lecture et d’un bon goûter !

Animation dès 3 ans.

Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non). 10 .

4 rue du Dr Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 48 36 57 33

English :

Come and share a « bit » of summer over a reading and a good snack!

German :

Komm und teile ein « Stück » Sommer mit uns bei einer Lesung und einem guten Snack!

Italiano :

Venite a condividere con noi un po’ di estate con una lettura e una merenda!

Espanol :

¡Ven a compartir con nosotros un poco de verano con una lectura y un tentempié!

