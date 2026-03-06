Lecture kamishibaï Bibliothèque Municipale Peyrins
Lecture kamishibaï Bibliothèque Municipale Peyrins mercredi 11 mars 2026.
Lecture kamishibaï
Bibliothèque Municipale 3 place du Champs de Mars Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-18
Lecture kamishibaï venez découvrir cet art de conter japonais avec des kamishibaï faits main.
.
Bibliothèque Municipale 3 place du Champs de Mars Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@peyrins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Kamishibai reading: discover this Japanese art of storytelling with handmade kamishibai.
L’événement Lecture kamishibaï Peyrins a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme