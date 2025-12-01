Lecture Kamishibaï Thionville

Lecture Kamishibaï

Un invité surprise vous attend dans la Bulle rose pour conter de magnifiques histoires ! Sifflotez ! Chantez ! Tapez des pieds, tapez des mains, sautez à pieds joints et il sera là. Est-ce que vous l’entendez ? Il se glisse dans la nuit étoilée sur son traineau tiré par des rennes. Il sera là bientôt ! Une séance de photo avec le magicien à la barbe blanche est proposée à la fin de chaque séance.

De 4 à 6 ans Sur inscription (Lors de l’inscription, pensez à nous transmettre votre adresse mail, numéro de téléphone et remplir une autorisation de droit à l’image.)Enfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

A surprise guest awaits you in the pink Bubble to tell some wonderful stories! Whistle! Sing along! Stomp your feet, clap your hands, jump to your feet and he’ll be there. Can you hear him? He glides through the starry night on his reindeer-drawn sleigh. He’ll be here soon! A photo session with the white-bearded magician is offered at the end of each session.

Ages 4 to 6 Registration required (When registering, please include your e-mail address and telephone number, and fill in a photo release form)

German :

Ein Überraschungsgast erwartet Sie in der Rosa Bulle, um wunderbare Geschichten zu erzählen! Pfeifen Sie doch mal! Singen Sie! Stampfen Sie mit den Füßen, klatschen Sie in die Hände, hüpfen Sie mit den Füßen und er wird da sein. Können Sie ihn hören? Er schleicht auf seinem von Rentieren gezogenen Schlitten durch die sternenklare Nacht. Er wird bald hier sein! Am Ende jeder Vorstellung wird ein Fototermin mit dem weißbärtigen Zauberer angeboten.

Von 4 bis 6 Jahren Mit Anmeldung (Denken Sie bei der Anmeldung daran, uns Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer mitzuteilen und eine Einverständniserklärung für das Recht am eigenen Bild auszufüllen)

Italiano :

Un ospite a sorpresa vi aspetta nella Bolla rosa per raccontarvi alcune storie meravigliose! Fischia! Cantate insieme a lui! Battete i piedi, battete le mani, saltate con entrambi i piedi e lui sarà lì. Riuscite a sentirlo? Scivola nella notte stellata sulla sua slitta trainata dalle renne. Arriverà presto! Alla fine di ogni sessione viene offerta una sessione fotografica con il mago dalla barba bianca.

Età compresa tra i 4 e i 6 anni Iscrizione obbligatoria (al momento dell’iscrizione, ricordarsi di fornire il proprio indirizzo e-mail e numero di telefono e di compilare un modulo di autorizzazione per i diritti d’immagine)

Espanol :

¡Un invitado sorpresa te espera en la Burbuja rosa para contarte historias maravillosas! ¡Silba! ¡Canta! Pisa fuerte, aplaude, salta con los dos pies y él estará allí. ¿Le oyes? Se desliza por la noche estrellada en su trineo tirado por renos. Pronto estará aquí Al final de cada sesión se ofrece una sesión de fotos con el mago de barba blanca.

De 4 a 6 años Inscripción obligatoria (al inscribirse, no olvide indicarnos su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, así como rellenar un formulario de autorización de derechos de imagen)

