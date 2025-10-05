Lecture Kamishibaï – tout public Bibliothèque La « Corbeil aux livres » – Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf

Lecture Kamishibaï – tout public Dimanche 5 octobre, 16h30 Bibliothèque La « Corbeil aux livres » – Corbeil-Cerf Oise

Entrée gratuite

Lectures de kamishibaïs – Trois séances à ne pas manquer !

Venez découvrir deux histoires originales mises en scène par la bibliothèque à travers le théâtre d’images japonais, le kamishibaï.

Lili la grenouille au parapluie vert

Partez à l’aventure avec Lili, une petite grenouille malicieuse, qui ne se sépare jamais de son parapluie vert.

‍♀️ La sorcière du désert

Suivez le récit envoûtant d’une mystérieuse sorcière et de ses aventures au cœur des dunes.

Trois séances de 15 minutes chacune vous sont proposées : un moment intimiste et poétique qui captivera petits et grands.

Bibliothèque La « Corbeil aux livres » – Corbeil-Cerf 01 rue François de Lubersac, Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf 60110 Oise Hauts-de-France 03.60.36.42.28 https://www.facebook.com/people/La-Corbeil-aux-Livres/100093241970575/ Parking à proximité

