Lecture kamishibaï Rue Aristide Briand Vagney

Lecture kamishibaï Rue Aristide Briand Vagney mercredi 15 octobre 2025.

Lecture kamishibaï

Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-10-15 2025-11-19 2025-12-10

Cathy propose aux enfants la lecture de contes au travers d’un petit théâtre japonais en bois. A partir de 4 ans, places limitées, réservations possibles.Enfants

0 .

Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 23 35 21 lapausebouquins@gmail.com

English :

Cathy offers children the chance to read stories through a small wooden Japanese theater. Ages 4 and up, limited places, reservations required.

German :

Cathy bietet Kindern das Vorlesen von Märchen mithilfe eines kleinen japanischen Holztheaters an. Ab 4 Jahren, begrenzte Plätze, Reservierungen möglich.

Italiano :

Cathy leggerà storie ai bambini utilizzando un piccolo teatro giapponese in legno. Per bambini dai 4 anni in su, i posti sono limitati, è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Cathy leerá cuentos a los niños utilizando un pequeño teatro japonés de madera. Para niños a partir de 4 años, las plazas son limitadas.

L’événement Lecture kamishibaï Vagney a été mis à jour le 2025-10-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES