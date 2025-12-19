Lecture kamishibaï, Rue Aristide Briand Vagney

Lecture kamishibaï

Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2026-01-02 16:30:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-21 2026-02-11

Cathy propose aux enfants la lecture de contes au travers d’un petit théâtre japonais en bois. A partir de 4 ans, places limitées, réservations possibles.Enfants

0 .

Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 23 35 21 lapausebouquins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cathy offers children the chance to read stories through a small wooden Japanese theater. Ages 4 and up, limited places, reservations required.

L’événement Lecture kamishibaï Vagney a été mis à jour le 2025-12-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES