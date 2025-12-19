Lecture kamishibaï, Rue Aristide Briand Vagney
Lecture kamishibaï, Rue Aristide Briand Vagney vendredi 2 janvier 2026.
Lecture kamishibaï
Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney Vosges
Début : Vendredi Mercredi 2026-01-02 16:30:00
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02 2026-01-21 2026-02-11
Cathy propose aux enfants la lecture de contes au travers d’un petit théâtre japonais en bois. A partir de 4 ans, places limitées, réservations possibles.Enfants
Rue Aristide Briand La Cour des Loisirs Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 70 23 35 21 lapausebouquins@gmail.com
English :
Cathy offers children the chance to read stories through a small wooden Japanese theater. Ages 4 and up, limited places, reservations required.
