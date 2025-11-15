Lecture Keskili le tout petit

2 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Des histoires pour les 0-3 ans.

Prenez le temps et créez une bulle pour partager quelques histoires avec les tout petits.

Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .

2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

English :

Stories for 0-3 year olds.

German :

Geschichten für 0-3-Jährige.

Italiano :

Storie per bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

Cuentos para niños de 0 a 3 años.

L’événement Lecture Keskili le tout petit Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2025-10-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)