Lecture La 2Cv la nuit pour Les Nuits de la Lecture Salle des fêtes Les Monts d’Aunay

Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Lecture La 2Cv la nuit pour Les Nuits de la Lecture

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23 20:50:00

Date(s) :

2027-01-23

Crée à l’occasion du salon époque (Caen), Jean- Noel Lefèvre vous propose une lecture du livre Le 2 CV la nuit de François Place. A l’occassion des nuits de la lecture, il sera accompagné musicalement par Jeanne Legoupil.

Crée à l’occasion du salon époque (Caen), Jean- Noel Lefèvre vous propose une lecture du livre Le 2 CV la nuit de François Place. A l’occassion des nuits de la lecture, il sera accompagné musicalement par Jeanne Legoupil. Dans son ouvrage La 2 CV la nuit, François Place, comme à son habitude avec une bonne dose d’humour, évoque son enfance et ses vacances passées dans la ferme de ses grands-parents en Corrèze.

Lu par Jean-Noël Lefèvre, accompagné en musique par Jeanne Legoupil .

Salle des fêtes Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Lecture La 2Cv la nuit pour Les Nuits de la Lecture

Organised to coincide with the Époque motor show (Caen), Jean-Noël Lefèvre will be reading from François Place’s book *Le 2 CV la nuit*. As part of the ‘Nuits de la lecture’ event, he will be accompanied musically by Jeanne Legoupil.

L’événement Lecture La 2Cv la nuit pour Les Nuits de la Lecture Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité